Zlatan i voldsomt angreb: Tordner mod landstræner

Det er tre år siden, at han sagde farvel til landsholdet.

Zlatan Ibrahimovic er naturligvis ikke glemt. Og den svenske angrebsstjerne har da heller ikke glemt landsholdet.

Men det er ikke udelukkende gode minder, han har fra sin tid i nationaltrøjen. Selv om han nåede at tage den over hovedet til både VM- samt EM-slutrunder og scorede 62 gange i gult.

Men der var ridser i lakken, og de kom for alvor til syne, da Zlatan sagde farvel til landsholdet umiddelbart efter EM i 2016.

Afskeden havde efterfølgende negativ effekt på udtagelsen af spillere med udenlandsk baggrund til det svenske landshold. Det påpeger Los Angeles-angriberen i et stort interview med svenske Expressen.

Den nuværende landstræner Janne Andersson, der tog over fra Erik Hamrén efter slutrunden, fravalgte i høj grad spillere med anden etnisk baggrund end svensk, mener Ibrahimovic.

Ved Anderssons første startopstilling i den følgende VM-kvalifikationskamp var der ingen svenske aktører med udenlandsk baggrund.

Landstræneren blev efterfølgende kritiseret i medierne, og i den følgende kamp var Jimmy Durmaz og Martin Olsson, som begge har udenlandsk baggrund, med fra start..

- Først var der ingen med udenlandsk baggrund. Så kom spøgsmålene. Så dummer han (Andersson) sig. Siden kom der flere (med udenlandsk baggrund, red.) med igen, siger Ibrahimovic.

- På den måde vil han ødelægge det, jeg har opbygget i 20 år. Hvis det er det, han står for, skal han stå for det og ikke ændre sig, fordi spørgsmålet kommer op, fortæller han.

Den svenske landstræner Janne Andersson får massiv kritik fra Zlatan Ibrahimovic. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/Ritzau Scanpix

Zlatan vedkender, at der er kommet flere spillere med anden etnisk baggrund end svensk med på landsholdet siden - blandt andet Alexander Isak samt Maumer Tankovic.

Men Ibrahimovic påpeger, at spillere, som udelukkende har svensk baggrund, har kortere vej til holdet.

Over for Expressen har Janne Andersson fået mulighed for at svare på kritikken, og det afholder han sig ikke fra.

- Jeg kan forstå, at spørgsmålet opstår, når vi har et samfund, hvor racisme er et reelt problem.

- Jeg tror, at spillere som Zlatan har haft mange kampe, og at han og mange andre er stødt på fordomme og er blevet behandlet uretfærdigt baseret på deres oprindelse.

- Men jeg bliver irriteret, når du antyder, at jeg ville basere mine udsagn på, hvor du kommer fra. Det er utroligt langt fra, hvad jeg står for som både leder og person, siger Janne Andersson til Expressen.

