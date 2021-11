Zlatan indrømmer: Det var med vilje

Det var med vilje, at Zlatan Ibrahimovic nedlagde den spanske stopper César Azpilicueta i en VM-kvalifikationskamp tidligere i november.

Ibrahimovic leverede en hård tackling med overkroppen mod Azpilicueta, som væltede ind i en medspiller, inden spanieren modtog behandling på græsset.

AC Milan-angriberen fortryder ikke sin handling, fortæller den svenske landsholdsangriber i et interview med The Guardian.

- Den anden dag med landsholdet tacklede jeg Azpilicueta. Jeg gjorde det med vilje, og jeg skammer mig ikke over at sige det, for han gjorde noget dumt mod en af mine holdkammerater. Han var stor i slaget.

- Det var en dum ting, men jeg ville gøre det igen for at få ham til at forstå, at 'sådan noget gør du fucking ikke'.

- 'Du har ikke nosser til at gøre det imod mig. Men jeg vil vise dig, hvad der sker, hvis du gør det mod mig'. Det var derfor, jeg gjorde det, siger Ibrahimovic til The Guardian.

Den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic (nederst til højre) sendte den spanske stopper César Azpilicueta (nederst til venstre) i jorden med en svinsk tackling med overkroppen. Det var med vilje, oplyser svenskeren. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Ibrahimovic modtog et gult kort for forseelsen, og han har derfor karantæne for Sverige i den første playoffkamp om at komme til VM til næste år.

Ibrahimovic nævner ikke, hvem Azpilicueta skulle have gjort noget forkert imod.

- Det handler ikke om at misse playoffkampen. Det handler om at få fyren til at forstå, at man ikke er usympatisk mod nogen, der ligger på jorden. Du angriber ikke en hund, som ikke siger noget.

- Angrib en, der er i stand til at gøre noget. Det er for nemt at gå efter en af mine holdkammerater, som er 20 år og en rigtig sød fyr. Jeg håber, at han forstår det nu, siger Ibrahimovic.

40-årige Ibrahimovic skal i aktion for Milan onsdag aften i Champions League ude mod Atletico Madrid.