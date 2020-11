Zlatan indrømmer: Jeg savner det

Den svenske fodboldstjerne lægger ikke skjul på, at han savner at spille for nationalmandskabet

Det er lidt over fire år siden, at Zlatan Ibrahimovic sidst var i aktion for Sverige, og stjerneangriberen savner at spille for landsholdet.

Det siger han til Aftonbladet efter for 12. gang at være blevet kåret som Sveriges bedste fodboldspiller.

- Hvis du spørger mig, vil jeg være ærlig; ja, jeg savner landsholdet. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Ibrahimovic til den svenske avis ifølge AFP.

- Den person, der ikke savner landsholdet, har stoppet sin karriere, og jeg er ikke gået på pension endnu.

Ibrahimovic fik sin debut på det svenske landshold i 2001 og er noteret for i alt 116 optrædener, hvori det er blevet til 62 mål. AC Milan-angriberen valgte selv at stoppe sin internationale karriere efter EM i 2016, men luftede op til VM i 2018 et ønske om at vende tilbage. Det blev dog aldrig til noget.

Hvis Sveriges landstræner, Janne Andersson, ringede nu og spurgte Ibrahimovic, om han ville vende tilbage, er angriberen da heller ikke sikker på, om han ville sige ja.

- Det ville jeg skulle bruge lidt tid på at tænke over, siger Ibrahimovic.

For nylig lagde han et billede på sociale medier af ham selv i en landsholdstrøje under en kamp akkompagneret af teksten “Long time no see” (lang tid siden, red.).

Det er dog ikke sikkert, der overhovedet bliver mulighed for et gensyn med landsholdet. Janne Andersson er således ikke imponeret over Ibrahimovics udmeldinger.

- Jeg er ret irriteret. Han sagde til mig i 2016, at han ville stoppe på landsholdet, og jeg respekterede hans ønske. Så nu er det op til ham.

– Hvis han har ændret holdning og vil være med igen, må han sige det klart og tydeligt - i så fald vil det være op til mig at beslutte, hvad der skal ske, siger Andersson til Aftonbladet ifølge AFP.

Zlatan Ibrahimovic scorer i en alder af 39 år stadig mål på stribe. Han er i øjeblikket topscorer i Serie A efter at have lavet ti mål i seks kampe.

