Zlatans chokbesked - åbner for comeback

Den svenske superstjernes kryptiske Instagram-opslag skaber spekulationer om et comeback på landsholdet

Han er jo lidt af en spøgefugl, den gode Zlatan Ibrahimovic.

Men der er jo lang tid til 1. april, så det er svært at tolke superstjernens seneste opslag som andet end et hint om, at den store AC Milan-angriber er tilbage i gult og blåt efter fire års fravær på det svenske landshold.

'Long time no see', lyder teksten til et billede af Zlatan Ibrahimovic i landsholdstrøjen.

Timingen er især spændende, fordi den svenske landstræner Janne Andersson onsdag udtager sin trup til de kommende Nations League.

Men ifølge Expressen har AC Milan ikke modtaget besked om en kommende udtagelse fra det svenske fodboldforbund, så enten ved Zlatan Ibrahimovic mere end den svenske avis, eller også har den 39-årige angriber bare igen set sit snit til at stjæle rampelyset.

Tidligere i år understregede han ellers, at landsholdet var et afsluttet kapitel.

– Den dag jeg sluttede, var det forbi. Til VM, da der opstod rygter om, at jeg skulle komme tilbage, var det bare sjovt for mig, at pjatte lidt med medierne, sagde han om comeback-rygterne til Dplay.

I den seneste tid er billedet af Zlatan Ibrahimovic' rolle på landsholdet dog falmet en anelse.

Det er kun de allerfærreste, som vil anfægte, at manden med landsholdsrekorden for flest scoringer er den største spiller, Sverige har fostret.

Men i kulissen havde hans dominerende personlighed og brutale adfærd store omkostninger for de holdkammerater, der ikke var en del af Zlatans inderkreds.

Det skriver fodboldjournalisten Oluf Lundh i bogen 'Landsholdet ifølge Lundh', der udkom for nyligt.

I bogen beskriver en landsholdsleder stjernens opførsel som regulær 'voksenmobning', og det gik angiveligt især udover spillere som Rasmus Elm og Oscar Lewicki.

Ifølge en spiller, der udtaler sig i bogen, gik Zlatan Ibrahimovic særligt efter Rasmus Elm, mens en anonym spiller i bogen fortæller om en episode, hvor Oscar Lewicki fik den store tur.

- Det er noget af det værste, jeg har været igennem, og ingen turde gribe ind, hverken ledere eller spillere. Og det fortsatte længe. En af de ældre ledere gik endda ud af omklædningsrummet og lukkede døren bag sig, fortæller han.

Men måske bliver døren til omklædningsrummet snart åbnet igen. Spørgsmålet er så, om holdkammeraterne bliver glade for gensynet.

