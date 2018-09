Zorniger med skarp kritik af det danske landshold

Alexander Zorniger har ikke fulgt så meget med i den forestående konflikt mellem DBU og landsholdsspillerne, men Brøndby-træneren er helt uforstående overfor den opførsel som de danske landsholdsspillere viser ved ikke at stille op til testkampen mod Slovakiet onsdag.

- Landsholdet er det største du kan opnå, uanset hvilket land du repræsenterer. Det er stort at spille for dit eget land.

- Det kan umuligt være på grund af pengene, de danske landsholdsspillere ikke stiller op. For de spillere vælter sig jo i penge til op over ørerne, siger Alexander Zorniger og uddyber:

- Det værste du kan gøre er ikke at spille for dit land. Tingene går virkelig i den forkerte retning, hvis du som spiller ikke er villig til at stille op for dit land, pointerer Alexander Zorniger efter Brøndbys 2-2 opgør mod FC Midtjylland. Et opgør, hvor tyskeren var skuffet over Brøndby ikke vandt kampen efter at have domineret i lange perioder af matchen.

- Vi dominerede totalt kampen og fortjente at vinde den. Vi viste i perioder gode takter, mener Zorniger.

Vil ikke tage parti

Jess Thorup, FC Midtjyllands cheftræner har en fortid som U21-landstræner, var derimod mere påpasselig i sin vurdering af den aktuelle konflikt mellem DBU og landsholdsspillerne.

- Det er ærgerligt for dansk landsholdsfodbold. Vi er et lille land og den konflikt påvirker hele vores image som fodboldnation, mener Jess Thorup og uddyber:

- Jeg vil ikke tage parti for den ene eller anden part i konflikten. Mine informationer får jeg også fra medierne. Jeg kan kun sige, at det er skadeligt for landsholdsfodbolden. Specielt nu, hvor vi har et så lovende landshold, fastslår han.

Mens Jess Thorup var forundret over den forestående konflikt mellem DBU og landsholdsspillerne, glædede han sig i stedet over 2-2 resultatet i Brøndby. For ham var det ene point som en sejr efter nedturen i torsdags.

