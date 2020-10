Landsholdsjoker fik et fur af træneren: Det rører mig ikke

- Jeg giver ham chancen, men han giver mig ingenting igen. Tålmodigheden er ved at løbe ud.

Sådan lød kritikken i juli fra Bologna-træner Sinisa Mihajlovic, og svadaen var rettet mod den unge danske landsholdsspiller Andreas Skov Olsen, der var ved at afslutte sin første sæson i Serie A-klubben.

Den temperamentsfulde serbers offentlige kritik har dog ikke forstyrret nattesøvnen eller humøret hos den 20-årige kantspiller. Den er heller ikke forklaringen på, at Skov Olsen efter sommerpausen har løftet sit spil og får flere minutter på banen i Bologna.

Det siger danskeren, der onsdag aften kan få landsholdsdebut i testkampen mod Færøerne.

- Udtalelserne tog ikke hårdt på mig, og det er meget normalt, at han siger sådan noget for lige at ruske op i nogle spillere. Kritikken rørte mig ikke, og det er ikke derfor, at jeg er kommet mere i gang nu.

- Jeg læste udtalelserne, for det stod alle steder, men det gik ind her og ud her, siger Andreas Skov Olsen, mens han peger på først det ene øre og siden det andet.

Han betegner den første sæson i Italien som en tilvænningsperiode både fodboldmæssigt og personligt. Nu føler han sig som en bedre fodboldspiller, og selvtilliden vokser støt.

- Det er en helt anden kultur i forhold til at være hjemme i Superligaen. Spillemæssigt er det mere taktisk, og tempoet er højere. Der var en helt masse ting, jeg skulle lære, og det føler jeg, at jeg har gjort, siger Andreas Skov Olsen.

Han er blandt blevet bedre defensivt, selv om han er en offensiv spiller, forklarer han.

Landstræner Kasper Hjulmand kender Andreas Skov Olsen fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland. Landstræneren har hele tiden følt sig sikker på, at kantspilleren ville tage skridtet op på Serie A-niveau, selv om hans første sæson bød på mere tid på bænken end banen.

- Han har oplevet en masse modgang, det er godt at få nogle på hatten og få noget modgang, så han er blevet stærkere. Og det er måske hårdt at sige modgang, når han trods alt kom ind på banen i 26 kampe i sin første sæson i Serie A.

- Han har det rigtige mindset. Efter sommerpausen er han kommet tilbage og har sagt, det skal være løgn, det kan jeg også huske, at han engang sagde i FC Nordsjælland, siger Kasper Hjulmand, der dengang kunne se voldsomme forbedringer fra kantspilleren.

Hjulmand indikerer, at Skov Olsen meget vel kan få landsholdsdebut onsdag aften, men han vil ikke stille en garanti.