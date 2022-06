Landsholdsspiller risikerer 18 måneders fængsel

Den venezuelanske landsholdsspiller Darwin Marchis risikerer halvandet års fængsel, efter han har overfaldet to cafeteria-medarbejdere

Den 29-årige angriber Darwin Machìs risikerer op til 18 måneders fængsel, efter han har overfaldet to cafeteria-medarbejdere i Spanien.

4. april 2021 rullede Machìs sammen med en ven ind på en parkeringsplads ved et cafeteria i Granada-forstaden Churriana de la Vega.

Her ramte de en anden bil, og efterfølgende kom det til et skænderi med to ansatte fra cafeteriet.

Skænderiet endte angiveligt med, at Machìs uddelte flere knytnæveslag, inden han forlod stedet i samme bil, som han ankom i.

Det er det spanske medie ahoraGranada, som bringer nyheden om, at den venezuelanske landsholdsspiller risikerer fængsel.

Den spanske anklagemyndighed i Granada kræver, at angriberen skal betale henholdsvis 4.725 euro og 1.525 euro i bøde til de to ofre. Det svarer til omkring 35.000 og 11.500 danske kroner.

I vinterens transfervindue missede Darwin Machìs et skifte til MLS klubben Charlotte FC.

Prisen for angriberen skulle angiveligt have været seks millioner dollars, eller hvad der svarer til 41,5 millioner kroner.

Skiftet blev angiveligt droppet, fordi angriberen på daværende tidspunkt havde et uløst juridisk problem i Spanien.

Det er formentlig det juridiske problem, som nu kommer frem i dagens lys.

Angriberen har spillet 155 kampe for Granada CF, hvor det er blevet til 33 mål og 24 assists.

