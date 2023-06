Landskamp afbrudt: Anklager Qatar for racisme

Der blev kun spillet fodbold i 45 minutter, da New Zealands og Qatars fodboldlandshold mandag mødte hinanden i en testkamp.

New Zealand valgte således ikke at komme ud til anden halvleg, da en newzealandsk spiller i første halvleg var genstand for racisme.

Det skriver New Zealands fodboldforbund på Twitter.

- Michael Boxall blev udsat for racisme i første halvleg af kampen af en spiller fra Qatar. Der blev ikke gjort noget fra officielt hold, så holdet har besluttet ikke at komme ud til anden halvleg af kampen, lyder det.

Qatars landstræner, Carlos Queiroz, fortæller, at han fik besked om New Zealands udebliven af anfører Joe Bell, der til daglig spiller for Brøndby, i pausen.

- Faktum er som følger. To spillere udvekslede åbenbart ord på banen. New Zealand-spillerne besluttede at støtte deres holdkammerat. Hele vores hold besluttede at støtte vores spiller.

- Dommeren hørte ikke noget, på bænkene blev der ikke hørt noget, ingen hørte noget. Det var bare et skænderi mellem to spillere, siger Queiroz til den qatarske tv-station Alkass ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der stod 1-0 til New Zealand ved pausen efter en scoring af FC København-spilleren Marko Stamenic efter cirka et kvarter. Kampen blev spillet i Ritzing i Østrig.