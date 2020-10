Leeds spolerer Aston Villas drøm om førsteplads

Et af topholdene i Premier League i denne sæson hedder noget overraskende Aston Villa.

Holdet havde inden sin kamp mod Leeds United fredag vundet alle sine fire kampe.

Derfor kunne klubben med en sejr over oprykkerne passere Everton og spille sig på førstepladsen i den bedste engelske fodboldrække.

Det lykkedes dog ikke for Aston Villa. Især på grund af en storspillende Patrick Bamford. Leefds-angriberen lavede hattrick og slukkede for en stund Aston Villas drøm om førstepladsen.

Første halvleg sluttede 0-0, selv om Aston Villa var tæt på at bringe sig foran efter knap en halv time.

Leeds' forsvarsspiller Luke Ayling måtte helt ind på stregen for at redde et forsøg fra Villa-profilen Jack Grealish, som formåede at få bolden forbi målmand Illan Maslier, men altså ikke over stregen.

I anden halvleg gik gassen af Aston Villa-ballonen, og Bamford startede i stedet sit målshow efter 55 minutter.

Aston Villa-keeper Emiliano Martinez kunne ikke holde et skud fra kanten af feltet, og Bamford var først over returen, som han sendte ind i et tomt mål.

12 minutter senere fordoblede briten så stillingen til 2-0, da han uden den store betænkningstid på kanten af feltet skød bolden op under overliggeren efter passivt forsvarsspil fra Aston Villa.

Men Aston Villa-forsvaret var ikke færdige med at se fodbold.

Syv minutter efter var den gal igen, da den venstrebenede angriber efter mere passivt forsvarspil færdiggjorde sit hattrick. Inde i feltet lagde han bolden over i de lange hjørne uden chance for Martinez.

Med 3-0-sejren har Leeds nu 10 point efter seks kampe, hvilket - for en stund - bringer klubben op på en tredjeplads.