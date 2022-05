Legende bekræfter: Forlader Juventus

Om to kampe er det slut for Giorgio Chiellini i Juventus.

Det siger anføreren, efter at Juventus onsdag aften tabte pokalfinalen 2-4 til Inter efter forlænget spilletid.

37-årige Chiellini spillede de første 84 minutter af finalen i Rom og blev skiftet ud ved stillingen 2-2.

- Vi har haft ti fremragende år, nu er det op til de unge gutter at føre tingene videre. Jeg har gjort, alt jeg kan. Jeg håber, at jeg har efterladt et eller andet.

- På mandag siger jeg farvel til stadion. Det er 100 procent min beslutning. Hvis jeg stadig har noget tilbage i tanken, så spiller jeg også den sidste i Firenze, siger Chiellini til det italienske medie Mediaset.

Juventus tager hjemme imod Lazio på mandag, inden holdet slutter af ude mod Fiorentina 22. maj i Serie A.

Den store og stærke stopper har ikke fundet ud af, om han stopper fodboldkarrieren helt, eller om han fortsætter et nyt sted.

- Det ved jeg ikke. Jeg har brug for at overveje det sammen med min familie. Jeg er glad for at forlade Juventus efter denne sæson, hvor jeg stadig spiller på et højt niveau.

- I mange år har jeg sagt, at jeg ikke ønskede at stoppe, når jeg var faldet i niveau. Snart vil jeg være den største Juventus-fan uden for klubben. Efter så mange år i klubben kan jeg ikke ryste det af, siger han.

I juni stopper han også på det italienske landshold, når Italien møder Argentina i en venskabskamp på Wembley i London.

Det meddelte han i sidste måned. Sidste sommer var han en af de fremtrædende spillere på Italiens EM-guldhold.

Chiellini har vundet ni italienske mesterskaber sammen med Juventus, siden han skiftede til Torino-klubben fra Fiorentina i 2005. Han nåede også at vinde fem pokaltitler.

Han er nummer tre på listen over spillere med flest kampe for Juventus. 559 er det blevet til siden 2005. Kun Alessandro Del Piero (703) og Gianluigi Buffon (684) har optrådt flere gange for 'Den Gamle Dame'.

Den erfarne italiener er sammen med Andrea Pirlo nummer fem på listen over spillere med fleste kampe for Italien med 116. Kun Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro og Gianluigi Buffon har spillet flere.

Giorgio Chiellini har i denne sæson kun spillet 19 kampe for Juventus i Serie A og 24 i alt på grund af flere skader.

