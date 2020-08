Legende bryder tavsheden om dansk søn

Egil 'Drillo' Olsen fandt i 2005 ud af, at han har en dansk søn. Det kom som et stort chok for ham, da sønnen som 19-årig sendte ham et brev for at få kontakt til sin far

Egil 'Drillo' Olsen var rent ud sagt i chok, da han i 2005 blev ringet op af sin kone, Sigrun, der havde modtaget et brev på ægteparrets hjemmeadresse.

Brevet var fra 'Drillos' hidtil ukendte søn i Danmark. Han hedder Rasmus og var på det tidspunkt 19 år.

- Det er lidt specielt at finde ud af så sent i livet. Jeg blev chokeret, da jeg fik beskeden fra Sigrun, fortæller han til norske VG.

Egil 'Drillo' Olsen har været gift før, men det er ikke fra dette ægteskab, at sønnen Rasmus Petersen stammer fra.

I 1985 mødte 'Drillo' en dansk kvinde, men han havde ingen ide om, at mødet havde ført til et barn.

Da 'Drillo' så brevet og det vedlagte billede, var han ikke i tvivl. Ligheden mellem ham og hans ukendte søn var ikke til at tage fejl af.

Spiller du Tour-manager? Få ham her på holdet inden lukketid:

Eksperten afslører sit hold: Han er kuppet blandt sprinterne

Artiklen fortsætter under billedet:

Navnet 'Drillo' kommer af, at Egil Olsen var rigtig drible-glad, da han selv var professionel fodboldspiller. Rasmus Petersen har ligesom sin far vist talent med en bold for fødderne og spillet 13 futsallandskampe for Danmark. Foto: Per Kjærbye/Fodboldbilleder.dk

Se også: - Han er for dyr

Efter et par uger besluttede han sig for at ringe Rasmus Petersen op og aftale et møde mellem ham, moren og 'Drillo' selv i Oslo.

Han var chokeret, da han fandt ud af, at Rasmus som ni-årig var i USA og se sin far stå i spidsen for Norge til verdensmesterskabet med sin danske mor.

I starten fortalte han ikke mange fra familien om sin ukendte søn. Hans to andre sønner, Toivo og Morten, vidste ikke noget. Det var kun hans datter og hustru, der kendte til Rasmus Petersens eksistens.

Men til sidst fandt alle børnene ud af det.

- Toivo og Rasmus har meget kontakt i dag, fortæller han til VG.

- Vi har et godt forhold nu. Rasmus bor i København og er stor FC København-fan. Forholdet til alle mine fire børn er godt i dag.

Rasmus Petersen har tidligere vist, at fodbolden ligger i generne. Han har spillet 13 kampe for det danske futsallandshold, hvor han har vist, at han bestemt ikke er uden evner.

Egil 'Drillo' Olsen er i dag 78 år gammel og stoppede som landstræner for Norges landshold i 2013. Siden har han ikke stået i spidsen for et fodboldhold.

Brøndby-redningen forude - hvis han får lov

Se også: Tilbyder at træde tilbage - på én betingelse

Se også: Videre i Europa efter målfest