Legoklodser giver engelsk profil ro før VM-kamp mod Danmark

Hvordan slapper man som VM-fodboldspiller af mellem vigtige kampe?

Den engelske profil Lauren Hemp bygger med Lego for at finde ro forud for fredagens møde med Danmark.

- Det er virkelig terapeutisk. Efter en lang træning og efter en hård dag går jeg bare hjem og gør det. Og jeg nyder det, siger englænderen til avisen The Guardian og fortæller, at hun har delt billeder af sine værker på Instagram.

Lige nu er Lauren Hemps største bekymring, hvordan hun skal få fragtet nye kreationer tilbage til det europæiske kontinent efter slutrunden.

Både det engelske og det danske hold har siden lørdag ventet på næste kamp ved VM-slutrunden, der spilles i Australien og New Zealand. De to nationer møder hinanden i gruppe D fredag i den australske storby Sydney.

England vandt lørdag 1-0 over Haiti, mens Danmark ligeledes slog Kina 1-0. Dermed har begge hold tre point med inden topopgøret i gruppen.

I den danske lejr slapper spillerne af med at læse bøger - blandt andet har de en bogklub, fortæller Katrine Veje.

- Jeg har allerede kværnet 1000 sider. Jeg har faktisk slet ikke fået set nogen serier på den her tur, hvilket slet ikke ligner mig. Men jeg har fundet ro i en bog, siger den danske spiller.

Det er Sara Blædels 'Bedemandens datter', som landsholdsprofilen har tygget sig igennem.

- Nu skal jeg i gang med en ny. Vi har en lille bogklub kørende på holdet, så vi afleverer bøger til hinanden, når vi er færdige. Det er egentlig meget rart, så behøver man ikke at tage så mange bøger med, siger Katrine Veje.

Landsholdet spillede første gruppekamp i den vestaustralske by Perth, men fløj onsdag østpå mod Sydney, hvor England altså venter.