Lewandowski åbner målkonto i Barcelona-sejr

Robert Lewandowski har i mange år scoret mål på stribe i Bundesligaen.

Søndag viste polakken, at han også kan nette i La Liga. Med to mål - Lewandowskis første som Barcelona-spiller - var bomberen således stærkt medvirkende til, at storklubben tog sin første sejr i sæsonen, da Real Sociedad blev besejret med 4-1.

Andreas Christensen var ligesom i sidste weekends premiere med fra start for Barcelona. Denne gang spillede den danske forsvarsspiller dog hele kampen.

Lewandowski fik allerede målnettet til at blafre efter 45 sekunder. Efter en hurtig omstilling serverede den unge venstreback Alex Balde bolden for den polske bomber i feltet, der foran mål ikke svigtede.

Real Sociedad svarede dog hurtigt igen. Små fem minutter senere var der igen lighed på måltavlen efter en udligning af svenske Alexander Isak.

Efter den hektiske start fortsatte holdene med at komme frem til chancer, og kort før pausen måtte Marc-Andre ter Stegen diske op med en flot redning for at afholde David Silva fra at sende hjemmeholdet foran.

Finde rytmen

Kampen fortsatte med at være underholdende i anden halvleg.

Kort efter pausen sejlede et Sociedad-frispark, der egentlig lignede et indlæg, ude fra højre side af banen hele vejen i mål, men scoringen blev efterfølgende kaldt tilbage for offside.

Barcelona lignede derefter et hold, der var ved at finde rytmen, og i 66. minut kom gæsterne på 2-1. Ousmane Dembélé fik bolden i venstre side af feltet og scorede med et hårdt, fladt spark.

Barcelona havde sat trumf på, og blot et par minutter senere blev Robert Lewandowski dobbelt målscorer med endnu et klassisk angribermål i feltet.

Gassen var gået af hjemmeholdets ballon, og Ansu Fati, der havde assisteret både 2-1- og 3-1-målene, lukkede kampen, da han efter oplæg fra Lewandowski scorede til 4-1 i 79. minut.

19-årige Fati blev skiftet ind i 64. minut og havde efter et kvarter på banen altså lavet to assister og et mål.

Barcelona er nu oppe på fire point for to kampe. Ærkerivalen Real Madrid har seks point efter to sejre.

Tidligere søndag vandt Villarreal 2-0 over Atlético Madrid, der var på hjemmebane.

