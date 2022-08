Lindstrøm flået ud i Bayern-ydmygelse

Bayern München har allerede efter blot en enkelt kamp i den nye Bundesliga-sæson sat en fed streg under, hvorfor holdet er favorit til at tage mesterskab nummer 11 i træk.

I fredagens sæsonpremiere ude mod Eintracht Frankfurt var klasseforskellen enorm, og Bayern München vandt med 6-1 efter at have ført 5-0 ved pausen.

Jamal Musiala blev dobbelt målscorer, mens også Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, Sadio Mané og Serge Gnabry kom på måltavlen for mesterholdet.

Sejren kunne sagtens være blevet større, for Bayern München formåede både at brænde på tomt mål og på andre store chancer.

Efter magtdemonstrationen i første halvleg tillod Bayern München sig også at gå et par gear ned i anden halvleg for ikke at ydmyge de forsvarende Europa League-vindere yderligere.

Det var dog næppe tilsigtet ligefrem at forære Frankfurt et mål, men det var ikke desto mindre tilfældet 19 minutter efter pausen, da Manuel Neuer forærede bolden til Randal Kolo Muani, som sendte den i et tomt mål.

Hjemmeholdet havde Jesper Lindstrøm med fra starten af opgøret, men han var sammen med to holdkammerater offer for holdets jammerlige første halvleg og blev flået ud i pausen.

Lindstrøm nåede dog at markere sig som et livligt islæt med flere gode aktioner. Han driblede sig blandt andet alene igennem med Manuel Neuer, men afsluttede lige forbi mål.