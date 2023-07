Lionel Messi ankommer til Miami efter klubskifte fra PSG

Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi er tirsdag ankommet i den amerikanske by Miami, hvor han skal tørne ud for holdet Inter Miami, efter at han er skiftet fra franske PSG.

- Jeg er glad for beslutningen, jeg har taget, siger Lionel Messi om skiftet fra franske PSG.

- Jeg er klar og ivrig efter at komme i gang med denne her nye udfordring.

Lionel Messi bliver officielt afsløret som Inter Miami-spiller og præsenteret for holdets fans på søndag på holdets stadion, DRV PNK Stadion.

- Min mentalitet og mit hoved kommer ikke til at ændre sig, og jeg kommer til at forsøge - uanset hvor jeg er - at give alt, hvad jeg har for mig selv og for mit hold, så jeg kan fortsætte med at levere på øverste hylde, siger verdensstjernen.

Klubben har arrangeret en særlig begivenhed for den syvdobbelte Ballon d'Or-vinder.

- Fans vil kunne nyde en spændende aften med underholdning, taler på banen og mere, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Messi, der vandt sit første VM-trofæ med Argentina i Qatar sidste år, kommer på holdet til at blive genforenet med både sin tidligere holdkammerat fra Barcelona Sergio Busquets og sin tidligere landstræner Gerardo Martino.

Martino forventes at give sit nye offensive es debut, når holdet den 21. juli tørner sammen med det mexicanske hold Cruz Azul i den kontinentale turnering Leagues Cup.