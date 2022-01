Løgn kostede Beckmann hanekam

Solen skinnede, maden var god, menneskerne var søde, rare og kærlige.

Men Alan Hvedehave, der var agent for Mikkel Beckmann, da han skiftede til cypriotiske APOEL, oplevede også folket på øen fra en anden side, fortæller han i Ekstra Bladets fodboldpodcast 'Agenterne'.

- Jeg tror, at grækerne fra fjerde til ottende klasse har fire timers løgn i skolen om ugen.

- De var så vilde allesammen, griner Hvedehave, når han tænker tilbage på de seks måneder, Beckmann tilbragte på Cypern.

- Coach don't like your hair

Beckmann kom, trods klubbens forsøg på at true ham 45 procent ned i løn, fra øen med en rimelig portion af de penge, han havde til gode i den halvlange kontrakt, han i sommeren 2013 kom ud af.

Han manglede dog for en periode sit hår.

- Vi havde en agent dernede, der hed Costas Hadjipsaltis. Meget legendarisk fyr.

- Beckmanns look var sådan lidt indianer-look. Det var lidt vildt, godt med tusser og lidt solbrun og lidt lækker, og han havde den her hanekam.

Mikkel Beckmanns look, da han et par år tidligere spillede i Randers FC. Foto: Ernst van Norde

Hadjipsaltis besøgte Beckmann og Hvedehave, der tilbragte en del tid på Cypern i løbet af Beckmanns måneder dernede.

- Vi fik lidt kaffe og så siger han: 'Mikkel, I need to tell you something'. På sådan en rigtig græsk måde, som om at det her, det bliver rigtig vildt, genfortæller Alan Hvedehave.

- 'Two things: first thing, how are you?'

- Fuldstændigt irrelevant, konstaterer Hvedehave.

- 'Secondly, the coach don't like your hair'

- Så kigger jeg på Becks og siger: hvad er det, han siger?

Cheftræneren i APOEL kan slet ikke udstå folk med hanekam, lyder det fra den græske agent. Og han ved ikke, hvem Beckmann tror, han er, men hanekammen skal Beckmann bare se at få fjernet.

- Og Becks siger 'okay, så fjerner jeg lortet'.

Hanekammen, det hele handlede om. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mikkel Beckmann tog trimmeren og fjernede den famøse hanekam.

Og så fik Beckmann og Hvedehave ellers travlt med at køre til kamp.

- Det bliver vi lidt sat tilbage på, fordi de skulle spille en rimeligt vigtig kamp, og hvis man ikke kom til tiden der, så spillede du bare ikke.

- Jeg havde lejet sådan en latterlig lille gul bil, vi kaldte den 'hvepsen'. Den grimmeste bil, jeg nogensinde har kørt i. Og der var ikke rigtig noget motor i den og den kunne ikke rigtig noget, den var bare billig.

Har fjernet styrken

Med speederen i bund og på to hjul i alle rundkørsler nåede Hvedehave og Beckmann frem til stadion.

- Så kommer Becks ind og møder træneren. Så siger han: 'hvordan er det, du ser ud?'

- Becks tænkte, at nu skulle han til at få ros, beskriver Hvedehave.

Mikkel Beckmann efter trimmerens trylleri. Foto: Sakis Savvides

- Så siger træneren: 'du har fjernet din styrke. Du så vild ud, du var indianer-agtig at se på. Nu ligner du alle de andre'.

- 'Jamen, jeg hørte..', forsøger Beckmann sig med.

- Nej, nej, jeg syntes, det var megasejt, dit hår.

- Så ham Costas der har bare løjet for at lyve, for at være vigtig og satte reelt Becks i en halvskidt situation, fortæller Alan Hvedehave.

