Lössl-blunder smadrede ulvenes aften

FC Midtjylland forlod Champions League med æren i behold, men en brøler af Jonas Lössl i allersidste sekund betød, at også returopgøret mod PSV Eindhoven endte med nederlag, 1-0.

Med aftenens sidste aktion huggede indskiftede Bruma til fra distancen og landsholdskeeperen virkede meget tung i reaktionen, da han ikke kunne dreje den overkommelige afslutning uden om stolpen.

En tung skæbne for FC Midtjylland på en aften, hvor ulvene havde fortjent mere.

PSV-jubel til sidst. Fotos: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I FC Midtjyllands trup figurerer seks rendyrkede centerforsvarere samt Raphael Onyedika, der har erfaringer med pladsen.

Da FC Midtjylland skulle jagte miraklet mod PSV Eindhoven efter 3-0-nederlag i første opgør, var der blot én klassisk skolet centerforsvarer i formationen.

Fjerdevalget Rasmus Nicolaisen var betroet en kæmpeopgave som ankerpunkt i defensiven og flankeret af Paulinho og Dion Cools, der normalt laver hjulspin på kanterne som angrebsbacks.

Med tanke på hvordan PSV Eindhoven i første opgør havde flænset ulvenes defensiv med sit hårde pres, så var det nærmest som om at gå op mod et samuraisværd med et skjold af papir.

Ud over Daniel Høeghs covid 19-fravær og Juninhos karantæne så måtte kaptajn Erik Sviatchenko efter weekendens sejr over Vejle melde forfald med en lårskade, der ligger lige på kanten af en fibersprængning, og dermed er han næppe med mod SønderjyskE fredag.

Fra det udgangspunkt var det særdeles opløftende at opleve Nicolaisen gå uforfærdet op mod Eran Zahavi,, Cody Gakpo, Noni Madueke og eks-verdensmester Mario Götze.

Hvis FC Midtjylland vitterligt mener, at Nicolaisen kun skal have spilletid i yderste nødstilfælde som denne aften, så tangerer det misrøgt af en veldresseret ekvipage.

Selv om PSV Eindhoven stillede med det meste af førstekæden mod de hårdt ramte ulve, så blev PSV kun farlige når Dion Cools var for nonchalant eller Evander dummede sig med boldtab lige foran eget felt, som det skete en håndfuld gange lige omkring pausen.

Det er imidlertid at gøre Evander grov uret at bebrejde ham de defensive blundere på en aften, hvor han atter stod som den store offensive inspirator.

Evander var spilleren som trak FC Midtjylland op efter en forsigtig start. Han turde de små frække ting på små områder.

På en stærk sidste halve time i første halvleg fik FC Midtjylland skabt kampens største muligheder. Størst da Junior Brumado utilgiveligt headede forbi fra tre meter. Den slags må man sluge, når Sory Kaba er sendt på surmule-orlov.

Anders Dreyer ærgrer sig foran et skuffende antal tilskuere. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det udløser bare ingen mirakler - eller Champions League.

Evander sendte Joel Andersson fri, men svenskeren manglede lige den sidste tro på muligheden.

PSV Eindhoven var allerede på det tidspunkt et mandskab, der var gået ned i tempo. 0-0 ved pausen var ærgerligt for FC Midtjylland, men det virkede også tydeligt, at hollænderne følte sig trygge ved at de kunne kontrollere kampen.

FC Midtjylland havde flere store chancer og havde stor ære af kampen. Fotos: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Gustav Isaksen kom ind efter pausen og gav ekstra tryk offensivt, men omstillingen til to mand i centerforsvaret gav sprækker, og PSV kunne med lidt mere skarphed have taget føringen.

Og fra det øjeblik så det ud til kampen ville fise ud i en frivillig våbenhvile, hvor FC Midtjylland tjente et europæisk ranglistepoint og gav en oplevelse til de unge som Victor Lind, Oscar Fraulo og Mads Hansen.

Det ødelagde Bruma i overtiden.

Nu venter Europa League.