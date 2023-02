Lyngby tabte igen efter vild afslutning

Randers har sat kurs mod en plads i Superligaens mesterskabsslutspil.

Kronjyderne tog søndag en yderst vigtig hjemmesejr over bundproppen Lyngby på en sen scoring af 18-årige Filip Bundgaard.

Med 30 sekunder tilbage af den ordinære spilletid tordnede han bolden op i netmaskerne, og det var opgørets eneste mål.

1-0-sejren sender Randers op på fjerdepladsen, men holdet kan dog blive distanceret af konkurrenterne AGF og FC Midtjylland, inden grundspillets fjerdesidste runde er overstået.

Længe lignede det Randers' anden nullert i lige så mange forsøg i foråret og Lyngbys anden uafgjorte kamp, men Bundgaards fuldtræffer gav opgøret en vinder. Lyngby har 13 point op til redning.

De to hold bød ikke på storspil, og det uskønne græstæppe på Cepheus Park var formentlig en del af forklaringen. Der opstod dog alligevel et par pæne muligheder til begge hold, der spillede meget direkte under de halvvanskelige betingelser.

Skarpheden manglede dog i afslutningerne, blandt andre hos Randers-frontduoen Marvin Egho og Alhaji Kamara samt Lyngby-teknikeren Rezan Corlu.

Målmændene Patrik Carlgren og Mads Kikkenborg gjorde det hæderligt opgøret igennem. Sidstnævnte var prisgivet, da Filip Bundgaard pludselig blev spillet fri i feltet til sidst og afsluttede med hårdhed og præcision.

Den eneste malurt i bægeret for Randers er, at forsvarskrumtappen Daniel Høegh måtte lade sig udskifte med et kvarter tilbage af opgøret. Høegh fik bolden i hovedet en håndfuld minutter tidligere og spillede i første omgang videre, men var for groggy til at fortsætte.