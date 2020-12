Måtte ikke spille - havde forkert hårfarve

En fodboldkamp i kinesisk universitets-fodbold for kvinder blev aflyst, fordi flere spillere havde den forkerte hårfarve.

Farvet hår på fodboldbanen hører nemlig ikke hjemme i Kina ifølge den kampansvarlige official. Derudover må spillerne heller ikke have 'underlige' frisurer eller bære noget tilbehør.

Det skriver Expressen.

De to universitetshold Fuzhou og Jimei blev kort før kampen informeret om, at farvet hår var forbudt, men alligevel var det tydeligt at flere spillere fra begge hold havde farvet deres hår.

Spillerne forsøgte at rette op på fejlen ved at farve håret tilbage til den naturlige hårfarve, men det var ikke nok. En enkelt spiller fik at vide, at hendes hår stadigvæk ikke var sort nok, og derfor måtte holdet undvære hende i kampen.

Det resulterede i, at Fuzhou ikke havde mandskab nok til at stille op og måtte derfor aflyse kampen, hvorefter de blev taberdømt 0-3.

Fuzhou University blev i China News citeret for, at forbuddet mod farvet hår er i tråd med de nuværende regler fra undervisningsministeriet i Beijing.

Dog er det ikke kun kvindernes hårfarve, der bliver slået hårdt ned på. For nyligt blev spillerne på det mandlige landsholds også beordret til at dække deres tatoveringer.

Begivenhederne ses som et nyt eksempel på den manglende individualisme i det kommuniststyrede Kina.

Anders Antonsen er testet positiv for coronavirus

- Regner med, at AaB køber ham