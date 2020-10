Mæhle og Onuachu giver Thorup første Genk-sejr

Et par velkendte ansigter for danske fodboldfans sørgede søndag for, at Jess Thorup kunne sætte sin første sejr som Genk-træner på kontoen.

Hjemme mod Charleroi vandt Genk 2-1. Paul Onuachu, som Thorup for år tilbage trænede i FC Midtjylland, og danske Joakim Mæhle scorede Genks mål.

Jess Thorup blev ansat i Genk 24. september. Hans første to kampe som cheftræner endte uafgjort, men søndag blev det altså til tre point i ligaen.

Paul Onuachu åbnede målscoringen midt i første halvleg. Den tårnhøje angriber steg til vejrs tæt ved den ene stolpe og pandede bolden i mål.

Den tidligere Premier League-angriber Saido Berahino fik udlignet til 1-1 kort inde i anden halvleg, men et kvarter senere sendte Joakim Mæhle igen Genk på vinderkurs.

Landsholdsbacken sendte bolden i mål efter en flot dribletur i feltet, hvor han kom forbi to Charleroi-forsvarere.

Genks tropper blev reduceret til ti mand med cirka ti minutter igen, men føringen holdt altså til slutfløjtet.

Jess Thorup forlod cheftrænerjobbet i FC Midtjylland i 2018 til fordel for Gent. Efter en skuffende sæsonstart blev Thorup fyret i slutningen af august, men cirka en måned senere blev han altså præsenteret som ny mand i spidsen for Genk.