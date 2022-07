Manchester City-profil skifter til Arsenal

Arsenal har hentet endnu en ny profil til holdet hos mesterklubben Manchester City.

Den ukrainske landsholdsspiller Oleksandr Zinchenko skifter således til London-klubben og følger dermed i fodsporene på den brasilianske angriber Gabriel Jesus, der tog samme tur tidligere på sommeren.

Arsenal oplyser ikke kontraktlængden på aftalen, men betegner den på sin hjemmeside som 'langvarig'.

25-årige Zinchenko tager en pæn portion erfaring med til Arsenal.

Han står således noteret for 127 førsteholdskampe og 2 scoringer i sin tid som Manchester City-spiller.

I sine seks år hos City har han været med til at hjemføre blandt andet fire engelske mesterskaber, fire Liga Cup-titler og en FA Cup-titel.

I 2020/21-sæsonen spillede han hele Champions League-finalen, som City tabte 0-1 til Chelsea.

Zinchenko kan spille de fleste pladser på midtbanen, men har mest spillet som venstreback i City-trøjen.

Han har desuden opnået 52 landskampe for Ukraine og kender Arsenal-manager Mikel Arteta fra deres fælles fortid i Manchester City, hvor Arteta var assistent for Pep Guardiola.

Spanieren glæder sig over Zinchenkos alsidighed og personlige kvaliteter.

- Alex er en person med store menneskelige kvaliteter og karakter. Jeg glæder mig over, at alle har gjort en stor indsats for at få ham til klubben, siger Arteta.