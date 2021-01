Mangemillionær på ejendomme

Jakob Friis-Hansens familieejede ejendomsselskab viser et stort overskud

Den tidligere landsholdsspiller Jakob Friis-Hansen har opbygget en stor formue på ejendomme.

I 1990'erne var Jakob Friis-Hansen en del af landsholdet og spillede i store europæiske klubber, men det er ikke derfra, millionerne ruller ind på kontoen.

Ved siden af fodbolden begyndte interessen for investering af ejendomme at stige, og det giver nu et stort millionoverskud på kontoen.

Siden 1991 har Jakob Friis-Hansen haft et ejendomsselsskab, 'Lille' A/S, der består af drift og administration af egne ejendomme. Det skriver Finans.

Selskabet, der deler samme navn som den franske fodboldklub Lille OFC, hvor Jakob Friis-Hansen spillede, har nu offentliggjort et overskud efter skat på intet mindre end 54,4 millioner.

Finans gennemgang lyder på en vurdering af ejendommene på en samlet værdi på 170,2 millioner.

Det er ti ejendomme i København, Frederiksberg og Gentofte, der er købt mellem 1992 og 2010, der gør Jakob Friis-Hansen til mangemillionær.

Foto: Finn Frandsen/POLFOTO

Som fodboldspiller nåede han at spille 19 landskampe og var forbi klubberne Lille, Bordeaux og Hamburger SV.

Han har været træner i divisionsklubberne HIK og Fremad Amager, og de seneste 12 år har han været talentspejder for klubberne Southampton, Liverpool, Leicester og Fiorentina.

Nu er han talentspejder i Bordeaux, hvor han tidligere var aktiv spiller.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jakob Friis-Hansen, der ikke har nogle yderligere kommentarer.