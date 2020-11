Maradona opereret for hjerneblødning

Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona er blevet opereret for en hjerneblødning. Indgrebet var vellykket og forløb som forventet.

Det oplyser den 60-årige Maradonas læge, Leopoldo Luque, natten til onsdag dansk tid.

- Det lykkedes os med succes at fjerne blodansamlingen. Den er under kontrol, og han vil forblive under observation, siger Leopoldo Luque.

Diego Maradonas personlige læge Leopoldo Luque underretter pressen efter den vellykkede operation. Foto: RAMIRO GOMEZ/Ritzau Scanpix

Maradona blev mandag indlagt på et hospital i La Plata i Argentina med 'ukendte helbredsproblemer'.

Han viste sig at have en blodansamling mellem kraniet og hjernen. En såkaldt subduralt hæmatom, der ifølge sundhed.dk forekommer hyppigst blandt ældre personer og blandt alkoholikere.

I 1986 var Maradona den helt store stjernespiller, da Argentina vandt VM i Mexico, og han betragtes af mange som en af historiens bedste fodboldspillere.

Som følge deraf nyder han en nærmest guddommelig status i Argentina, og fans valfartede til hospitalet, da de hørte om indlæggelsen i de lokale medier.

Samme heltestatus har han også i den syditalienske by Napoli, som han førte til det italienske mesterskab i 1987 og 1990.

I dag er han cheftræner for Gimnasia, der spiller i Argentinas bedste fodboldrække og har hjemme i La Plata en kort køretur syd for Buenos Aires.

