Marokko neutraliserer kroatiske viceverdensmestre

Hvis Kroatien i Qatar skal gøre det bedre end ved VM i Rusland for fire år siden, så skal der guldmedaljer til - men den drøm led et lille knæk onsdag.

Marokko har nemlig også et slagkraftigt mandskab med stjerner fra store klubber, og de to velpolstrede nationer endte med at spille 0-0.

Kroatien var lille favorit og kontrollerede også opgøret, men Marokko forsvarede sig godt og bed desuden fint fra sig i offensiven.

De to hold tager et enkelt point med videre. Canada og Belgien, som er i samme gruppe, spiller onsdag aften.

Hakim Ziyech fra Chelsea og Achraf Hakimi fra Paris Saint-Germain pynter på det marokkanske hold, men det var ikke så overraskende, at Kroatien tog teten fra start.

Overtaget førte bare ikke til noget. I stedet sled Marokko sig ind i kampen, og efter et kvarter begyndte en periode med flere fine takter fra nordafrikanerne.

Blandt andet kæmpede PSG-spilleren Achraf Hakimi sig til et frispark i en farlig position lige uden for feltet, men Hakim Ziyech skød bolden i muren.

Kroaterne overvandt den hektiske periode, og kort før pausen fik de et par store chancer. Først nåede Nikola Vlasic frem til et indlæg og tvang Bono i det marokkanske mål til en flot redning.

Lige før pausefløjt forsøgte Luka Modric sig med et langskud, men sendte den snert over mål.

Otte minutter inde i anden halvleg brændte det igen på foran marokkanernes mål. Dejan Lovren var lige ved at skovle kuglen over stregen, men Sofyan Amrabat kom i vejen.

I samme situation blev Bayern München-spilleren Noussair Mazraoui ramt af en skade, som betød, at han måtte bæres fra banen.

Kroatien var mest nærgående i slutfasen, men måtte nøjes med 0-0.