Marok'N'roll: Choksejrer over Belgien

Belgien ligner et hold på hælene i VM's gruppe F, efter at holdet søndag tabte 0-2 til et stærkt fightende og skarpt Marokko-mandskab.

Indskifterne Abdelhamid Sabiri og Zakaria Aboukhlal scorede målene i et opgør, hvor Belgien have bolden meget, men ikke fik skabt specielt mange store chancer.

Med sejren topper Marokko foreløbigt gruppe F med fire point. Belgien, der heller ikke imponerende i sin 1-0-sejr over Canada forleden, er toer med tre point.

Men belgierne kan blive overhalet senere søndag, når Canada og Kroatien tørner sammen.

Belgien dominerede boldbesiddelsen i første halvleg og tilspillede sig også opgørets første store chance efter godt fem minutter.

Men Romelu Lukakus vikar i Belgiens angreb, Michy Batshuayi, tabte duellen med Marokkos keeper, Munir, der kort før startfløjtet blev smidt i startopstillingen i stedet for en skadet Yassine Bounou.

Annonce:

Marokko kom også frem til spredte muligheder til blandt andre profilerne Hakim Ziyech og Achraf Hakimi, men præcisionen var en mangelvare.

Kort før pausen jublede marokkanerne dog, da Ziyech fra højre side sendte bolden i mål på et frispark.

Men Belgiens sidste skanse, Thibaut Courtois, blev generet af anfører Romain Saïss i en offsideposition, og efter et VAR-gennemsyn blev målet annulleret.

Anden halvleg åbnede forholdsvist livligt med muligheder i begge ender, men især Belgien havde i stigende grad problemer med holde tempoet højt og udnyttede sit boldovertag.

Marokko var efter 0-0 mod Kroatien i første kamp presset frem ad banen. Efter 73 minutter gav anstrengelserne pote, og historien fra første halvleg gentog sig.

Den indskiftede midtbanespiller Abdelhamid Sabiri huggede bolden mod mål på et frispark fra en spids vinkel i venstre side, og den fik lov af passere en ikke helt prisgivet Courtois.

Annonce:

Igen var Romain Saïss inde og blande sig foran keeperen, men denne gang holdt han sig på den rigtige side af offsidelinjen, og Marokko var foran 1-0.

Belgien var nu tvunget til at satse, og det betød blandt andet, at Lukaku blev smidt i spil, selv om han egentligt først var udset til at kunne få en rolle i sidste gruppekamp.

Kvaliteten manglende dog hos de belgiske stjerner, og de formåede ikke at nedbryde det godt kæmpende og organiserede Marokko-hold. Og i stedet for udligning blev det flot 2-0 ved indskifteren Zakaria Aboukhlal i slutfasen.

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave