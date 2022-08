Medaljetro blev afløst af norsk EM-fiasko og fyreseddel

Norges kvindelandshold i fodbold drog i juli til EM i England med en tro på, at holdet kunne vinde en medalje.

Slutrunden endte i stedet som en gedigen nedtur for Norge, der efter en lovende åbningssejr over Nordirland på 4-1 blev kvast med 0-8 af England og tabte 0-1 til Østrig.

Landstræner Martin Sjögren blev undervejs nedsablet af fodboldkommentatorer for sine dispositioner. Efter turneringen blev svenskeren da også fyret af Norges Fodboldforbund.

Mandag er Sjögren blevet interviewet af tv-stationen SVT om de barske dage i juli.

- Jeg er også et menneske. Jeg er jo ikke en robot, som er immun over for, hvad folk tænker og mener. Men det er en del af jobbet.

- Man er nødt til at gøre som en gås og lade det prelle af, men det er klart, at man bliver lidt præget af det, siger Martin Sjögren til SVT.

Han fortæller, at det var svært at bevare troen ovenpå det store nederlag til England i den anden gruppekamp. Sjögren fortæller, at 0-8-nederlaget ødelagde holdet.

- Det var svært efter den præstation at finde modet frem hos alle. Her taler jeg ikke kun om spillertruppen, men også i trænerstaben. Alle forsøgte virkelig og arbejdede hårdt for at få troen bygget op, siger han.

Martin Sjögren fortæller samtidig, at det uanset nedturen mod England var urealistisk for Norge at hente en EM-medalje.

- Hvis vi havde gjort alting rigtigt, kunne vi have taget en medalje, men når man så på konkurrencen, som vi var oppe imod, var det ikke realistisk, siger han.

For et år siden forlængede svenskeren sin kontrakt med Norges Fodboldforbund til og med VM i 2023.

- At det ikke blev til, at jeg skulle fortsætte, det var ganske naturligt, siger Sjögren.

England endte som vinder af EM-turneringen efter en finalesejr over Tyskland.

