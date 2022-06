Medie: Barcelona har budt på Lewandowski

Barcelona har angiveligt afleveret et bud på 300 millioner kroner til Bayern München for topangriberen Robert Lewandowski

Robert Lewandowski vil væk. FC Barcelona vil gerne have ham. Bayern München vil ikke sælge ham.

Det er overskrifterne i dette transfervindues indtil videre største saga, hvor den polske stjerneangriber spiller hovedrollen.

Nu har Barcelona angiveligt lagt et bud på 300 millioner danske kroner for at få Bayern München til at give slip på sidste års Bundesliga-topscorer.

Det skriver Sky Sports.

Ifølge mediet er meldingen fra den sydtyske klub dog stadig den samme: Lewandowski er ikke til salg.

Den 33-årige angriber har ikke selv lagt skjul på, at han ønsker at skifte klub allerede i dette transfervindue. Og det skuffer ham, at de tyske mestre tilsyneladende ikke vil lade ham gå.

- Min tid i Bayern er slut. Efter det der er sket de seneste måneder, er det usandsynligt, at jeg fortsætter min karriere i klubben. Jeg håber ikke, de tvinger mig til at blive, bare fordi de kan, sagde han under den polske landsholdssamling tidligere på måneden.

Ifølge Sky Sports-journalisten Kaveh Solhekol er Barcelonas bud på 300 millioner kroner ikke i nærheden af at være nok for at overtale Bayern München.

- Bayern Münchens holdning er, at han ikke er til salg. Han har 12 måneder tilbage af sin kontrakt - han skal ingen steder.

- Vi har prøvet at finde ud af, hvilke pris Bayern München vil lade ham gå for. Den besked, vi får tilbage, er, at der ikke er nogen pris. Lewandowskis represætanter har ikke fået oplyst en pris, siger han.

Robert Lewandowski skiftede til Bayern München fra Dortmund i 2014.

I Dortmund var situationen den samme. Lewandowski ville væk med et år tilbage af kontrakten, men Dortmund nægtede at slippe ham.

Derfor endte han med at blive i klubben en sæson mere, hvor han scorede mål på samlebånd.

Robert Lewandowski har spillet 375 kampe for Bayern München og scoret 344 mål.