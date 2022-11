Medie: Kræftramte Pelé indlagt på hospitalet

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er igen blevet indlagt på hospitalet i forbindelse med sin behandling for kræft.

Det skriver ESPN Brasil, der videre fortæller, at indlæggelsen, som fandt sted tirsdag, ikke var planlagt.

I stedet blev den 82-årige brasilianer indlagt på Albert Einstein Hospital i São Paulo blandt andet, fordi han havde hævelser over hele kroppen, skriver mediet.

Derudover kunne lægerne konstatere, at legenden også har hjerteproblemer, ligesom hans kemoterapi, som han har været igennem de seneste måneder, ikke ser ud til at have nogen effekt på de tumorer, han har i kroppen.

Pelé er den eneste spiller i historien, der har vundet VM hele tre gange. Foto: Colorsport/Shutterstock

Ifølge ESPN har Pelé onsdag været igennem en række medicinske tests.

Det er langt fra første gang, at den brasilianske legende, der betegnes som af de bedste fodboldspillere nogensinde, må lade sig indlægge.

Tilbage i april blev han således også indlagt på hospitalet i São Paulo i forbindelse med sin behandling for tyktarmskræft, der blev opdaget i september 2021.

Denne gang er der dog indikationer, der gør, at det medicinske hold og familien er bekymret, skriver ESPN.

Der er i skrivende stund ikke blevet meldt noget officielt ud om brasilianerens indlæggelse.

Pelé er den eneste spiller i historien, der har vundet VM tre gange. Det gjorde han sammen med Brasilien i 1958, 1962 og 1970.

