Medie: Nu får vi en 3. division

2. division i fodbold ser ud til at få en ny struktur.

Ifølge fodboldmediet bold.dk støtter 19 ud af 24 2.-divisionsklubber op om B93's forslag til en strukturændring, der skal gennemføres over de kommende år.

På den korte bane skal 2. division i næste sæson udvides til at bestå af to ligeværdige rækker med 14 hold i hver mod 12 hold i hver række i denne sæson.

På baggrund af placeringerne i næste sæson skal de 28 hold reduceres til 24 hold og i de følgende sæsoner deles op i to fodboldrækker på baggrund af niveau.

Det svarer reelt til, at man indfører en 3. division, som vil være niveauet under 2. division, men over Danmarksserien.

Ifølge bold.dk skal navnene på de to rækker være 1. division og 2. division.

Det må dog ikke forveksles med den række, der i dag omtales som 1. division og bruger sponsornavnet NordicBet Ligaen.

Nu er det op til Divisionsforeningens bestyrelse at godkende forslaget, der til sidst også skal blåstemples af Dansk Boldspil-Union.

I dag består 2. division af to rækker à 12 hold, og rækkerne er geografisk opdelt i den første del af sæsonen.

I den afsluttende del af sæsonen splittes holdene op efter antallet af point og spiller om henholdsvis oprykning i den ene pulje og om at undgå nedrykning i den anden pulje.