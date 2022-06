Medie: Ronaldos luksusbil i ulykke

Cristiano Ronaldo har mistet for cirka 12 millioner kroners luksusbil, efter at hans Bugatti Veyron er kørt ind i en mur.

Uheldet skete i byen Sa Coma på Mallorcas østkyst, hvor bilen ifølge mediet El Periodico Mediterraneo kørte ind i et hus og fik beskadiget sit frontparti.

Den portugisiske superstjerne sad ikke selv bag rattet, da ulykken skete. Det var derimod én af hans ansatte, som kørte bilen, da ulykken indtraf.

Føreren er efter sigende uskadt, og han har virkelig haft heldet på sin side.

En del af den ramte bygning var et lille skur til opbevaring af butanflasker. Heldigvis tog ingen af gasflaskerne så meget skade, at den brandfarlige gas blev et problem for føreren af den forulykkede Bugatti Veyron.

Civilgarden og det lokale politi undersøger nu, hvad der ledte op til ulykken, som skete på en stille vej på øens vestkyst.

Det er endnu uvist, hvordan portugiseren forholder sig til at have mistet den bil, som han gav sig selv i gave efter at have vundet EM i 2016.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Ferie efter svært forår

Ronaldo og hans kæreste er i øjeblikket på ferie i det spanske, hvor de sammen med deres fem børn nyder lidt kvalitetstid.

Det har der formentlig været brug for efter et svært forår for portugiseren.

Ikke bare på det sportslige plan, hvor hans klub Manchester United har præsteret langt under forventningerne i den foregående sæson, men også på det personlige plan har den 37-årige angriber måttet kæmpe en hård kamp.

I april meddelte Cristiano Ronaldo og hans kæreste, Georgina Rodriguez, at deres nyfødte tvillingesøn var dødfødt.

