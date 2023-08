Medie: United vil byde på Højbjerg

Manchester United vil angiveligt forsøge at hente Pierre Emil Højbjerg til klubben

Pierre Emil Højbjerg har været genstand for massive transferrygter i de seneste måneder.

Danskeren skal nemlig være på vej til den spanske storklub Atletico Madrid, men nu har en ny bejler meldt sig på banen.

Ifølge The Telegraph vil Manchester United nu prøve at lokke danskeren til klubben, inden transfervinduet lukker på fredag.

Det skyldes ifølge mediet, at United-manager Erik ten Hag vil styrke holdets midtbane.

Ifølge det spanske medie Todofichajes bød Atletico Madrid 25 mio. euro – 185 mio. kroner for den danske midtbanespiller, men en aftale blev altså ikke forhandlet på plads i første omgang.

To år tilbage

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal klubberne af med 220-240 millioner kroner for danskeren, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at lave en aftale på nuværende tidspunkt.

Pierre Emil Højbjerg kom til Tottenham fra Southampton i 2020, da han blev hentet af den daværende manager José Mourinho.

Siden skiftet har Højbjerg været en fast del af Tottenham-mandskabet, hvor det også er blevet til 10 mål.