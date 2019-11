Medie: Zorniger har været til møde i ny klub

De troede sådan set, at de havde fundet sig en ny træner, tyske Hannover 96, men til sidst takker schweizeren Alexander Frei nej til jobbet. Så klubben fra 2. Bundesliga leder fortsat efter en mand til at stå i spidsen for holdet, og den mand kan ende med at blive tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger.

Det er nemlig kommet frem i tyske Kicker, at Alexander Zorniger har været til møde med Hannovers sportsdirektør, Jan Schlaudraff. Den tidligere Brøndby-træner har været ledig siden februar 2019, hvor han blev fyret i Brøndby.





Alexander Zorniger blev fyret i Brøndby, og han har været ledig siden. Foto: Jens Dresling

Klubben har et ønske om at få en ny træner ind senest efter landsholdspausen, så der er kun et par uger til at finde den kommende træner i. Og ganske interessant er det altså, at Alexander Zorniger er spil.

Zorniger, der også har en fortid som træner for Stuttgart og RasenBallsport Leipzig, er dog ikke navnet, der står øverst på ønskelisten i Hannover, forlyder det i tyske medier. Flere navne er i spil, og topkandidaten lige nu er angiveligt Hannes Wolf, der har en fortid som træner for Hamburger SV.

Hannover 96 ligger fjerdesidst i 2. Bundesliga med 14 point efter 13 kampe. I weekenden blev klubben klust 0-4 ude mod FC Heidenheim.

Se også: Ingen undskyldninger fra Ståle: - Vi var helt væk

Se også: Overrasker efter nedtur: - Mere stolt end nogensinde

Se også: Nu sker der noget: Skal snakke fremtid i Brøndby