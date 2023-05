Medier: Bayern skiller sig af med topchefer under guldfejring

Bayern München skiller sig af med sportsdirektør Hasan Salihamidžić og direktør Oliver Kahn.

Det skriver Bayern München på klubbens hjemmeside.

Meldingen kommer godt en time efter, at den sydtyske storklub med hiv og sving sikrede sig bundesligatitlen for 11. sæson i træk.

Før sidste spillerunde lå rivalen Borussia Dortmund til at tage guldet. Dortmund kunne med en hjemmesejr over Mainz have brudt Bayerns lange serie af titler i Tyskland.

Dortmund måtte dog nøjes med 2-2. Og da Bayern med et mål i de sidste minutter vandt 2-1 ude over FC Köln, lykkedes det Bayern at overhale Dortmund i tabellen på en bedre målscore.

Trods guldet på sidste spilledag har sæsonen været yderst skuffende for den øverste ledelse i den tyske mesterklub.

Medierne Bild og Kicker havde hurtigt opfanget, hvad der var i gærde omkring Salihamidžić og Kahn, da de få minutter inde i guldfejringen annoncerede de to lederes exit.

Især fyringen af den tidligere cheftræner Julian Nagelsmann for to måneder siden var yderst kontroversiel, da Bayern lå med i toppen af ligaen og havde slået Paris Saint-Germain i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Nagelsmanns efterfølger, Thomas Tuchel, har ikke gjort det overbevisende. I den tyske pokalturnering blev holdet sendt ud af Freiburg, mens kvartfinalen mod Manchester City blev endestationen i Champions League.

I Bundesligaen er det blev til 19 ud af 27 mulige point under Tuchel for den sejrsvante storklub.

Mens det er uvist, hvem der skal overtage Hasan Salihamidžićs job som sportsdirektør, så har Bayern München allerede en erstatning klar for Oliver Kahn.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at 55-årige Jan-Christian Dreesen er ny direktør.