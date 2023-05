Medier: FCN-ejer betaler 3,4 milliarder for MLS-klub

FC Nordsjællands britisk-egyptiske ejer, Mohamed Mansour, betaler angiveligt 500 millioner dollar for at etablere et MLS-hold i San Diego.

Det rapporterer flere medier heriblandt Field Level Media.

Beløbet, der svarer til omkring 3,4 milliarder kroner, er en rekordpris for et hold i den bedste amerikanske fodboldrække.

Holdet bliver den 30. klub i MLS og forventes at komme til at spille på San Diego delstatsuniversitetets Snapdragon Stadium.

Med i købet er angiveligt den lokale Sycuan-skare af det oprindelige Kumeyaay-folk.

Mohamed Mansour overtog i 2021 aktiemajoriteten i selskabet bag FC Nordsjælland, Right To Dream, fra den engelske forretningsmand Tom Vernon.

Ifølge mediet Off The Pitch skete det i en handel til en samlet værdi på 100 millioner euro - knap 750 millioner kroner.

Prisen for at etablere MLS-klubben overstiger det hidtidige rekordbeløb på 325 millioner dollar, som blev betalt for Charlotte FC i St. Louis.

San Diego, en by i delstaten Californien, er allerede hjem for fodboldholdet San Diego Loyal SC, der spiller i USL Championship.

Det er en uafhængig division under MLS. I modsætning til det europæiske ligasystem kan klubber ikke rykke op eller ned mellem divisionerne.

San Diego Loyal SC ejes ifølge Field Level Media af blandt andet af de henholdsvis tidligere og nuværende amerikanske landsholdsspillere Landon Donovan og DeAndre Yedlin.

Mohamed Mansour ejer Mansour Group, der ifølge mediet Arabian Business er det næststørste selskab i Egypten målt på nettoomsætning.

Den endnu unavngivne nye klub forventes at være klar til at spille i 2025.

I det sydlige Californien finder man allerede de to MLS-klubber Los Angeles Galaxy og Los Angeles FC.

En officiel offentliggørelse forventes ifølge Field Level Media torsdag.