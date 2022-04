Mere matchfixing: Europol ser flere mistænkelige kampe

Coronakrisen har været med til at gøde jorden for endnu mere matchfixing i europæisk fodbold.

Det fortæller chefen for finansiel og økonomisk kriminalitet ved den europæiske politimyndighed Europol, Burkhard Mühl.

- Organiserede kriminelle forstod hurtigt, at mange fodboldklubber var i økonomiske problemer som en konsekvens af covid-19.

- Og når pengene er mindre, gør det spillere, trænere, ledere og selv klubdirektører ekstra sårbare for at blive korrumperet af fixere, siger Mühl i en pressemeddelelse fra Europol.

Europol var tirsdag vært for en konference i Holland med deltagelse af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), hvor udfordringerne med matchfixing blev endevendt.

- Når det kan lade sig gøre at lave store penge ved at gøre 'det uforudsigelige muligt at forudsige', så ser vi flere og flere sager med matchfixing og mistænkelige resultater, siger Burkhard Mühl.

En rapport fra Uefa viste i februar, at coronakrisen siden foråret 2020 har reduceret omsætningen i de europæiske fodboldklubber med syv milliarder euro (52 milliarder kroner).

Det skyldes blandt andet, at klubberne i længere perioder er blevet pålagt tilskuerrestriktioner for at holde smittespredningen nede.

49 nationale fodboldforbund under Uefa deltog i tirsdagens matchfixing-konference i Europols hovedkvarter i Haag.

Europol arbejder tæt sammen med de lokale myndigheder i EU-landene om at identificere og optrevle potentielle matchfixinger-sager.