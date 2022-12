Messi får fri: Misser opgør efter VM-triumf

Lionel Messi får lidt ekstra tid til at fordøje sit og Argentinas verdensmesterskab.

Først i begyndelsen af januar vender den 35-årige fodboldstjerne tilbage til Paris Saint-Germain for at genoptage sæsonen på klubplan.

Dermed misser han onsdagens ligakamp mod Strasbourg, og heller ikke udekampen mod Lens 1. januar når han at tage del i.

Det fortæller PSG-træner Christophe Galtier ifølge dpa på et pressemøde tirsdag.

Lionel Messi blev kåret som bedste spiller ved VM, som han vandt med Argentina. Foto: Ariel Schalit/Ritzau Scanpix

Angriberen Kylian Mbappé nåede lige så langt ved VM som sin holdkammerat, da han sammen med Frankrig tabte finalen til Argentina i Qatar.

Men han mødte hurtigt op på klubbens træningsanlæg og kan allerede være med onsdag.

Det samme gælder Marokkos Achraf Hakimi, som var med til at tabe bronzekampen dagen inden finalen.

- Han (Hakimi, red.) ville tilbage hurtigst muligt. Det samme ville Kylian Mbappé. Han leverede nogle fremragende præstationer ved VM og blev også topscorer.

- Det kan være, at der kommer et tidspunkt, hvor Achraf Hakimi og Kylian Mbappé skal hvile sig. Ikke nødvendigvis fysisk, men helt sikkert mentalt.

- Hvad angår Messi, som havde en fantastisk turnering, så tog han tilbage til Argentina for at fejre triumfen. Vi tog beslutningen om at give ham fri til 1. januar, så han kan vende tilbage til os 2. eller 3. januar og komme tilbage i en rytme efter 13-14 dages pause, lyder det fra træneren.

For første gang i 36 år har argentinerne vundet VM i fodbold. Natten til tirsdag dansk tid ankom Lionel Messi og holdkammeraterne til Buenos Aires, hvor tusinder af fans har ventet på dem

Messi scorede to af Argentinas mål i de 120 minutters fodbold, der udløste resultatet 3-3 og en straffesparkskonkurrence.

Også her scorede Messi, mens to afbrændere kostede Frankrig chancen for at vinde guld.

Efterfølgende blev den mangeårige Barcelona-profil kåret som turneringens bedste spiller.