Messi: 'Han vinder Ballon d'Or i år'

Siden 2008 har kun kroatiske Luka Modric formået at bryde Cristiano Ronaldo og Lionel Messis Ballon d'Or-dominans.

Det gjorde han i 2018, hvor han var med til at bringe det kroatiske landshold i VM-finalen.

Nu ser det ud til, at den prestigefyldte Ballon d'Or-pris igen havner i nye hænder.

Med udsigt til at det ikke bliver ham selv, er den syvdobbelte Ballon d'Or-vinder, Lionel Messi, ikke i tvivl om, hvem der kommer til at vinde den prestigefyldte pris i år.

I et interview med det argentinske medie TyC Sport fortæller argentineren, at han tror på en fransk vinder af dette års pris.

- Jeg tror ikke, der er nogen tvivl. Det er meget tydeligt, at Benzema havde et spektakulært år, og han endte med at vinde Champions League. Han var afgørende fra ottendedelsfinalen og frem. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl i år, siger Lionel Messi.

Karim Benzema jubler efter Real Madrids seneste Champions League-triumf. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters / Ritzau Scanpix

34-årige Karim Benzema vandt lørdag aften Champions League-finalen med sin klub Real Madrid og tog samtidigt topscorer-prisen med 15 mål i verdens største klubturnerning.

Denne sæson har faktisk været en fuldstændig vanvittig én af slagsen for den franske angriber. Han har scoret 44 gange og lavet 15 assists i 46 kampe.

Ud over Champions League har Benzema vundet den spanske liga og den spanske supercup med sin klub, Real Madrid.

Den netop overståede sæson har ikke været en succes for Lionel Messi. Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters / Ritzau Scanpix

Messi klar til ny sæson

Før denne sæson skiftede Lionel Messi meget overraskende til franske Paris Saint-Germain.

Den argentinske troldmand er i løbet af sæsonen blevet kritiseret for sine præstationer, som ikke har levet op til tidligere sæsoners flotte meritter.

I interviewet med TyC Sports giver han dog udtryk for, at man skal forvente at se en anden Messi i den kommende sæson.

- Når jeg tænker på mig selv, og hvad der skete i år, så tænker jeg på at vende situationen. Jeg tænker ikke at have følelsen af at have skiftet klub, og at det ikke gik godt for mig. Jeg ved at dette år bliver anderledes, og jeg er allerede forberedt på, hvad der kommer. Jeg kender klubben, byen, og jeg er mere tryg ved omklædningsrummet og mine holdkammerater. Jeg ved, at det bliver anderledes, siger Lionel Messi.

2022 bliver måske sidste gang, vi ser den 34-årige argentiner til en VM-slutrunde, når VM i Qatar bliver skudt i gang til november.

