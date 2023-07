Messi i drømmedebut

Inter Miami kunne natten til lørdag dansk tid byde argentinske Lionel Messi velkommen på banen, og superstjernen kvitterede for æren med et frisparksmål, der sikrede holdet sejren i fjerde minut af tillægstiden.

Miami gik på banen mod mexicanske Cruz Azul i turneringen Leagues Cup klokken 02.00 dansk tid.

Til flere fans' overraskelse var det uden den nyerhvervede argentiner i startopstillingen, og også spanske Sergio Busquets måtte starte opgøret med at se med fra bænken.

De to blev dog skiftet ind i kampen for henholdsvis Benjamin Cremaschi og David Ruiz i kampens 54. minut.

På daværende tidspunkt stod der 1-0 til Inter Miami, men det skulle kun vare godt ti minutter, før Uriel Antuna udlignede for mexicanerne.

Foto: Sam Navarro/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke nogen sag for den argentinske tekniker.

I kampens 94. minut satte han nemlig et frispark i nettet, som sikrede Inter Miami sejren, og markerede dermed sin ankomst til USA på fin facon.

Efter målet løb den 36-årige superstjerne ud til publikum, hvor han fandt sin familie og gav dem et kram.

- Jeg vidste, at jeg blev nødt til at score. Det var den sidste chance i kampen, og jeg var nødt til at score, så kampen ikke gik til straffesparkskonkurrence, siger Messi.

- Det var enormt vigtigt for os at få sejren, for det er en ny turnering, og det vil give os noget selvtillid.

Inter Miamis stadion var udsolgt til kampen. På lægterne sad blandt andet flere superstjerner som basketballspilleren LeBron James, tennislegenden Serena Williams og realitystjernen Kim Kardashian.