Messi og Miami vinder Leagues Cup efter straffesparkskonkurrence

Natten til søndag har Inter Miami med superstjernen Lionel Messi vundet finalen i Leagues Cup over Nashville SC.

Leagues Cup er en pokalturnering for fodboldklubberne i USA, Canada og Mexico.

Med 1-1 i den ordinære spilletid måtte kampen ud i en straffesparkskonkurrence for at finde en afgørelse.

Her var det holdet fra Miami, der klarede sig bedst. Straffesparkskonkurrencen endte med hele 10-9 i Miamis favør.

Argentinske Messi, der kom til klubben fra Paris Saint-Germain i juli, gjorde ellers sit for at sikre sit hold sejren i den ordinære spilletid.

Efter 24 minutter sparkede argentineren den flot op i det korte hjørne lige uden for feltet.

Det lykkedes dog Nashvilles Fafa Picault at udligne i anden halvleg.

Miamis Leonardo Campana havde i de døende minutter muligheden for at sikre sit hold sejren, men brændte en friløber.

De fleste af begge holds skytter var sikre fra pletten og dermed endte straffesparkskonkurrencen som en målmandsduel, hvor Nashville-målmand Elliot Paniccos spark blev reddet af Miamis Drake Callender, der forinden havde scoret på sit forsøg.

Messi har haft en god start på sit ophold i USA. Den 36-årige argentiner er kommet på tavlen i alle sine syv første optrædener for Inter Miami. I alt er det blevet til ti mål i de syv kampe.

I et interview forud for finalen sagde argentineren også, at han nyder sin beslutning om at skifte Paris ud med det sydlige Florida.

- Jeg er meget glad for den beslutning, vi traf. Ikke bare for spillet, for hvordan det går, men for min familie, for hvordan vi lever til daglig, for hvordan vi nyder byen, for denne nye oplevelse og modtagelsen, der har været ekstraordinær fra første dag, ikke bare i Miami, sagde han.

I kampen om bronzen kom danske Mikael Uhre på tavlen med en scoring til 2-0 for Philadelphia Union, der endte med at slå Monterrey med 3-0.