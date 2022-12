Messi runder utrolig milepæl

Lionel Messi nærmer sig to årtier på absolut topniveau, og hans statistikker taler sit tydelige sprog om en af historiens største spillere.

Lørdag aften kan den 35-årige argentiner så notere sig endnu en milepæl, når han som anfører leder Argentina ind på banen til VM-ottendedelsfinale mod Australien.

Her når Messi sin betydende kamp nummer 1000 på topplan.

Han nåede 778 betydende kampe for FC Barcelona siden debuten på klubbens førstehold i 2005, inden han i sommeren 2021 rykkede videre til franske Paris Saint-Germain.

Han står noteret for 53 kampe for PSG, mens han 168 gange har trukket Argentinas landsholdstrøje over hovedet på A-landsholdsniveau siden 2005. Det giver tilsammen 999 betydende kampe på topniveau for ikonet.

Lionel Messi har genfundet formen efter en sløj periode i Paris Saint-Germain. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Statistikkerne afslører også, hvor stor betydning han har haft i kampene. I de 999 kampe er det blevet til utrolige 788 mål og 385 målgivende afleveringer.

Der er ingen tvivl om, hvem hele Argentina kigger mod, når holdet skal forsøge at holde liv i drømmen om den VM-triumf, som er det eneste, Messi mangler på sin meritliste. Og som landet ikke har vundet, siden Diego Maradona førte holdet til triumfen i 1986.

Messi har hamret mål ind gennem hele karrieren, og holdet er storfavorit mod Australien, som gjorde en ende på de danske VM-forhåbninger i gruppespillet.

Messi og co. spiller lørdag aften ottendedelsfinale mod Australien. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Men skal man finde et hul i Messis imponerende bedrifter, som kan give optimisme i den australske lejr, så er det Messis målfrekvens i VM's knockoutfase. Eller mangel på samme.

Således er alle Messis otte VM-scoringer gennem tiden faldet i gruppefasen. I otte knockoutkampene ved fire tidligere VM-slutrunder er det endnu ikke lykkedes Messi at komme på måltavlen.

Han har dog lagt op til fire mål i knockoutfasen.

Messis kamp nummer 1000 bliver spillet lørdag klokken 20 på Ahmad bin Ali Stadium i Qatar.

