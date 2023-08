Messi sender Inter Miami i anden finale på en uge

Lionel Messi fortsætter med at inspirere Inter Miami til at nå nye højder.

Onsdag aften amerikansk tid sendte han med to assists klubben i sin anden finale på blot en uge efter et comeback mod Cincinnati i US Open Cup semifinalen.

Dermed kan Inter Miami vinde sit andet trofæ, siden Messi tilsluttede sig klubben i blot sidste måned, efter at klubben søndag vandt Leagues Cup.

I lang tid lignede det ellers, at Inter Miamis gode stime var på vej mod sin ende, efter at Cincinatti kom foran 2-0 efter 53 minutter.

Som vanligt tog Messi dog sagen i egen hånd med to assists, der blev serveret på et sølvfad.

Begge gange var det til holdkammeraten Leonardo Campana, og angriberen skuffede ikke foran mål i henholdsvis det 68. minut og i syv minutters overtid.

Med stillingen 2-2 ved fuld tid skulle kampen i forlænget spilletid.

Og det startede yderst positivt for Inter Miami, da Josef Martinez endelig sendte føringen til klubben i det 93. minut.

I det 114. minut udlignede Cincinnati dog til 3-3 ved mål af Yuya Kubo.

Derfor skulle semifinalen afgøres på straffespark, hvor Messi endelig selv kom på tavlen ved at score på Inter Miamis første forsøg.

Begge hold scorede på de første fire spark, før Nick Hagglund brændte for Cincinnati, og Benjamin Cremaschi på det efterfølgende forsøg dermed endegyldigt sikrede Inter Miami sejren.

Inter Miami, der også har fået Messis tidligere holdkammerater Sergio Busquets og Jordi Alba om bord, skal møde vinderen af onsdagens anden semifinale mellem Houston Dynamo og Real Salt Lake i finalen, der spilles søndag amerikansk tid.