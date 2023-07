Mesterhold henter dansk keeper

Antallet af danske spillere hos de tjekkiske fodboldmestre Sparta Prag bliver større til den kommende sæson.

Tirsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at den har lejet målmanden Peter Vindahl hos hollandske AZ Alkmaar.

Sparta Prag har mulighed for at købe målmanden efterfølgende, hvis den ønsker at gøre brug af en købsoption.

Sparta Prags sportsdirektør, Tomas Rosicky, lægger ikke skjul på, at det er uvisheden om sidste sæsons førstemålmand i klubben, Matej Kovar, der har fået klubben til at hente 25-årige Peter Vindahl.

Sparta Prag lejede Matej Kovar hos Manchester United, som fortsat ejer ham.

- Som jeg allerede sagde under træningslejren i Østrig, at hvis vi ikke kan hente Matej nu, så bliver vi nødt til at reagere, siger Tomas Rosicky.

Han er derfor tilfreds med, at det er lykkedes for klubben at hente Peter Vindahl som lejespiller.

- Vi har set hans præstationer i sidste sæson i 2. bundesliga mange gange, siger sportsdirektøren.

Sparta Prag har Brian Priske som cheftræner, og klubben har i forvejen Casper Højer og Asger Sørensen som dansk islæt i spillertruppen.

Peter Vindahl blev i sommeren 2021 solgt fra FC Nordsjælland til AZ Alkmaar, hvor han var førstevalg som målmand i sin første sæson.

Men da det ikke var tilfældet i sæson nummer to hos hollænderne, blev Peter Vindahl i december sidste år udlejet til Nürnberg i den næstbedste tyske række.

Nu står han altså over for endnu et lejemål.