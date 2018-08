Michael Laudrup får nyt job

Michael Laudrup tager igen et kommentator-headset på, denne gang hos TV3 Sport.

Her skal han fremadrettet kommentere kampe i både Premier League og Champions League.

Han kommer dog ikke helt grøn til tjansen, da han over sommeren har kommenteret VM-slutrunden for TV2.

- Jeg glæder mig til igen at blive en del af TV3 Sports dækning af især Champions League, verdens bedste klubturnering, men også af Premier League. Jeg kender mange af de personer, der deltager i dækningen og ved derfor, at der er garanti for seriøsitet og kvalitet, hvilket er vigtigt for mig, siger Michael Laudrup i en pressemeddelelse.

Tidligere brugt som ekspert

Udover sin tjans hos TV2 under VM har Laudrup også været flittigt brugt som ekspert på La Liga, hvor særligt El Classico har været et stort fokuspunkt for ham.

Det har det, fordi han selv har spillet i begge klubber, og generelt har tilbragt en stor del af sin karriere i den spanske liga.

167 kampe blev det til for danskeren, da han var i Barcelona, mens han i Real Madrid fik 62 kampe efterfølgende. Skiftet til Real Madrid var meget kontroversielt, fordi han flyttede direkte fra Barcelona til ærkerivalerne fra hovedstaden.

Du kan første gang høre Michael Laudrup hos TV3 Sport 18 og 19 september, hvor han skal kommentere den første runde i Champions League gruppespillet.

