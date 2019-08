Midt i klubjagt: Bendtner fester i Danmark

Nicklas Bendtner spiller ikke meget fodbold for tiden.

Hans klub, Rosenborg, gider i hvert fald ikke bruge ham. Det har de meldt meget klart ud, og planen har i lang tid været, at den danske angriber denne sommer skulle finde sig en ny klub.

Den plan lader det dog til at gå en smule trægt med. Det er med andre ord noget dritt for Rosenborg, der betaler Nicklas Bendtner en ikke helt uanseelig løn på små 20 millioner norske kroner om året. Det svarer til 15 millioner danske kroner.

Men selvom det ikke lige kører på banen, så går livet jo videre. Lørdag virkede han til at være i højt humør og godt selskab på Dragør Strandhotel, hvor der blev fejret havnefest.

Nicklas Bendtner får sig en hyggelig sludder. Foto: Anthon Unger

Her var Nicklas Bendtner - ligesom de resterende mænd i sit selskab - klædt i mørkeblåt jakkesæt, hvid skjorte, rødt slips og en broche, der leder tankerne hen på en form for logemøde. Om det så er det, skal stå hen i det usagte.

Kæresten, Philine Roepstorff, var umiddelbart ikke at se til havnefesten.

Angriberen så ud til at være i et strålende humør - i hvert fald ud fra billederne at dømme. På flere af billederne ses han da også med en fadøl i hånden.

Nicklas Bendtner og en af de andre unge, velklædte herrer, der var en del af selskabet. Foto: Anthon Unger

Alt i alt lader det til at have været god aften for Nicklas Bendtner.

Det seneste nye på fodboldfronten er, at Rosenborgs sportsdirektør, Stig Inge Bjørnebye, har erklæret, at Bendtner afsøger markedet, og at der er interesse fra klubben uden for Norge. Et vidt begreb.

- Jeg snakket med ham i går (fredag, red.), og vi arbejder godt sammen. Han undersøger nu en del muligheder, som han har, og så arbejder vi godt sammen om det, siger Bjørnebye til Nettavisen.

Ekstra Bladet ville gerne høre mere om klubjagten og den hyggelige aften, men indtil nu har Bendtners agent, Ivan Marko Benes, ikke besvaret henvendelsen.