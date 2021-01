Millionbud på optursholdets 11 meter-mand

André Rømer skal formentlig ikke vente til sommer, før han finder ud af om der er europæisk bold på programmet.

Randers FC's iskolde straffesparksskytte står nemlig på tærsklen til et klubskifte, hvor billetten til Europa er sikret.

De svenske sølvvindere Elfsborg har nemlig smidt snøren ud efter kronjydernes maratonmand på midtbanen, erfarer Ekstra Bladet.

Lige nu forhandles der intenst mellem de to klubber om en overgang for den 27-årige midtbanespiller.

André Rømer skal afløse Sivert Nilsen i Elfsborg. Foto: Christian Lykking

Ganske pudsigt er det en gammel kending af dansk fodbold, der indgår i kabalen omkring overgangen. Elfsborg er nemlig i gang med at sende den tidligere AC Horsens-spiller Sivert Nilsen til Brann.

Ifølge den norske avis VG er forhandlingerne omkring Sivert Nilsen i den afgørende fase, og det forklarer interessen for André Rømer fra Elfsborg.

Midtbaneslideren har haft en stærk sæson for Randers FC, og han har med sine fire iskolde scoringer fra straffesparkspletten været en vigtig årsag til, at kronjyderne sluttede efteråret som Superligaens mest formstærke hold med fem sejre i træk.

André Rømer er på en længerevarende aftale i Randers FC frem til sommeren 2024, men kronjyderne ser ud til at slippe André Rømer for et beskedent beløb omkring to mio. kr., hvilket svarer til hvad Elfsborg får for Sivert Nilsen.

Elfsborg har normalt et godt øje til Superligaen. I forvejen råder holdet over de tre tidligere Brøndby-spillere Samuel Holmén, Johan Larsson og Frederik Holst samt den tidligere Silkeborg-spiller Jeppe Okkels.

