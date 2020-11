Mink skaber kaos i Danmarks Nations League-pulje

Danske mink skaber kaos i landsholdsfodbolden og i særdeleshed i Nations Leauge-gruppen, der tæller Danmark, Island, England og Belgien.

Grundet faren for udbrud af det muterede coronavirus fra mink er syv nordjyske kommuner lukket ned.

England har skærpet restriktionerne i forhold til Danmark, så alle, som har været i Danmark eller kommer direkte fra Danmark til Storbritannien, skal i 14 dages karantæne. Det skaber kaos.

Danmarks landshold er samlet, men der mangler en stribe spillere, der til daglig spiller i England, hvorfor spillernes klubber ikke vil lade dem rejse hjem i landsholdslejren til onsdagens kamp mod Sverige og søndagens kamp mod Island.

Islands landshold skal spille i Danmark søndag og tre dage senere spille i England, og her støder det islandske mandskab ind i problemer.

For England vil, som sagerne står lige nu, ikke lukke Islands spillere ind og ud på grønsværen, når de kommer direkte fra Danmark. De skal først i karantæne i 14 dage.

Klara Bjartmarz, der er generalsekretær i det islandske fodboldforbund, KSI, tager situationen med ro.

- Vi ser sådan på det, at der er større ting i verden end fodbold, og vi må bare tilpasse os udviklingen, siger hun til Politiken.

Island kan altså ende i en situation, hvor landet ikke kan stille med det samme hold i Danmark og i England.

Men Island har en vigtigere kamp at holde fokus på nu end de to Nations League-kampe mod Danmark og England. Torsdag i denne uge møder holdet Ungarn, og her kan Island sikre sig en EM-billet.

Klara Bjartmarz forklarer til Politiken, at det islandske fodboldforbund på nuværende tidspunkt ikke er sikre på andet, end at holdet skal spille i Budapest torsdag, og at det så rejser til Danmark fredag.

- Hvad der derefter sker, har vi faktisk begrænset viden om, siger hun.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er ifølge den islandske assistenttræner Freyr Alexandersson gået i dialog med den britiske regering for at finde en løsning.

Og selv om der er masser at spekulere over for både det danske og det islandske landshold, så er det måske det engelske landshold, der kan ende som den helt store taber, forklarer Danmarks landstræner Kasper Hjulmand.

Han fortæller mandag, at Det Engelske Fodboldforbund er godt i gang med at lægge pres på den britiske regering.

- Der bliver lagt et enormt pres på den britiske regering, for det her handler også om det engelske landshold, som risikerer at blive taberdømt af Island-kampen, som jeg forstår det, fordi de engelske regler siger, at Island ikke må tage derhen at spille, efter at de har været i Danmark, siger han.

Håbet er, at der bliver lavet en særordning.

- Når vi i andre lande kan lave korridorer og spille fodbold, og vi samtidig kan vise, at vi flyver privat og alle de her ting, så har vi en forhåbning om, at der kan laves en ordning - specielt fordi Det Engelske Fodboldforbund er direkte i kontakt med regeringen, siger Kasper Hjulmand.