Mistænkelige milliardindkøb: Hvordan er det muligt?

Manchester City-boss Pep Guardiola og Liverpool-manager Jürgen Klopp har svært ved at forstå Chelseas milliardindkøb i januars transfervindue.

Det siger de to fredag.

Guardiola mener, at havde Manchester City brugt lige så mange penge som Chelsea, ville klubben have fået betydelig kritik og være blevet underlagt kontrol.

Det skal ikke mindst ses i lyset af Citys tidligere problemer med Financial Fair Play-reglerne (FFP).

- Jeg ved, hvad der ville ske. Det vedrører ikke mig, men det kommer som en overraskelse, fordi Chelsea ikke er en klub med forbindelser til en stat, siger Guardiola, hvis egen klub er ejet af Abu Dhabi United Group.

Chelsea fik i maj sidste år amerikanske ejere med rigmanden Todd Boehly i spidsen.

- Vi blev selv anklaget. Jeg glemmer aldrig, hvordan otte eller ni hold sendte et brev til Premier League for at få os udelukket, tilføjer Pep Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP.

Manchester City blev i 2020 dømt for brud på reglerne om Financial Fair Play og udelukket fra europæiske klubturneringer i to år, indtil dommen senere blev omgjort af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Chelsea investerede i januar flere penge i nye spillere end klubberne i La Liga, Bundesligaen, Serie A og Ligue 1 tilsammen.

Næsten 2,5 milliarder kroner blev der langet over disken fra Chelsea.

London-klubben sluttede af med et rekordkøb i engelsk fodbold for 900 millioner kroner. Det kostede den argentinske VM-guldvinder Enzo Fernandez i Benfica.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har regler om Financial Fair Play, men de store indkøb kan lade sig gøre, fordi Chelsea har tegnet langvarige kontrakter med spillerne frem til sommeren 2029, 2030 og 2031.

Jo længere aftale, jo mindre fylder indkøbene i regnskaberne hvert år.

Også Liverpool-manager Jürgen Klopp er forbløffet over niveauet af Chelseas udgifter.

- Jeg siger ikke noget uden min advokat.

- Det var en joke, siger Klopp ifølge AFP.

- Men jeg forstår ikke denne del af forretningen - hvad du må gøre, og hvad du ikke må gøre. Uanset hvad er der tale om store beløb i de sidste to transfervinduer.

Samlet set i denne sæson er det blevet til spillerindkøb for over fire milliarder kroner for Chelsea.

- Jeg forstår ikke, hvordan det er muligt, men det er ikke op til mig at forklare, hvordan det fungerer. Forhåbentligt ved I allesammen, hvordan det hænger sammen, og så er det fint, siger Jürgen Klopp.

Fredag spillede Chelsea, der ligger på niendepladsen i Premier League, 0-0 mod Fulham på Stamford Bridge.

