Mistænkt for vold: Fodboldspiller afhørt af politiet

Lørdag blev en IFK Göteborg-spiller afhentet og afhørt af det svenske politi mistænkt for vold mod en kvinde.

Situationens alvor gør nu, at klubben har valgt at melde det offentligt ud og har samtidigt suspenderet spilleren, hvis identitet indtil videre er skjult.

- I samråd med spilleren og hans familie er vi blevet enige om, at det er bedste for alle parter, at han bliver hjemme og ikke deltager i træningen eller nogen som helst anden arbejdsmæssig aktivitet såsom den kommende træningslejr, skriver IFK Göteborg på klubbens hjemmeside.

Klubben skriver videre, at man vil bruge de næste to uger på at blive klogere på situationen og få et bedre indblik i, hvordan de vil reagere overfor, hvad udfaldet af politiets undersøgelse bliver.

- IFK Göteborg vil ikke kommentere eller spekulere i hypotetiske problemstillinger i den kommende tid, men vi vil tillade den retslige proces at gå sin gang, så alle involverede parter får en fair vurdering af situationen, lyder det.

Den svenske fodboldsæson ligger i øjeblikket stille, og IFK Göteborg drager derfor snart på træningslejr i Portugal.

Men det bliver altså uden den voldsmistænkte fodboldspiller.

