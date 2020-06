MLS genoptager sæsonen med turnering i Disney World

Det bliver i uvante rammer både fysisk og strukturmæssigt, at den bedste amerikanske række i fodbold genoptages efter coronapausen.

MLS genoptager således sæsonen med en miniturnering, der er en slags delelement i den almindelige MLS-sæson.

Fra 8. juli til 11. august skal turneringen med i alt 54 kampe afvikles i Disney World i Orlando. Alle hold skal være i Orlando senest syv dage før deres første kamp.

Turneringen har et strejf af Georg Gearløs over sig. Den indledes med et gruppespil, og pointene optjent i gruppespillet vil blive taget med over i den 'normale' MLS-sæson efter turneringen.

I grupperne kæmper ligaens i alt 26 hold om at komme med i knockoutfasen. Den samlede vinder af turneringen i Disney World belønnes med en plads i den nordamerikanske Champions League næste år.

Når turneringen er færdig vil 2020-udgaven af MLS fortsætte med kampe på klubbernes egne hjemmebaner.

Der blev kun spillet to runder af 2020-sæsonen, før den blev afbrudt på grund af coronavirus.