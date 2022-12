Modric er klar til at fortsætte

Han er blevet 37 år, men Luka Modric er fortsat ikke pensionsmoden som landsholdsspiller.

Midtbanestjernen er klar til at fortsætte på det kroatiske landshold - i hvert fald indtil sommer, hvor Kroatien er med i Nations Leagues finalestævne.

- Det er planen, siger Modric, der lørdag spillede sin 162. landskamp.

- Det ville være meningsløst ikke at spille med i Nations League. Derefter må vi se, hvordan det går videre, fastslår Real Madrid-stjernen ifølge AFP.

Sammen med det kroatiske landshold sluttede han VM med en 2-1-sejr i bronzekampen mod Marokko.

Dermed erobrede kroaterne medalje for andet VM i træk, og selv om det ikke lykkedes at overgå sølvmedaljerne fra 2018, er der grund til stolthed, mener Modric.

- Vi opnåede noget stort for kroatisk fodbold. Vi ville have guld, og vi var tæt på.

- I sidste ende kan vi tage hjem som vindere. Kroatien er ikke et mirakel, der dukker op hvert 20. år. Vi har bevist, at vi er konstante, og at vi ikke skal ses som en dark horse, men som en fodboldmagt, siger Luka Modric.

Nations Leagues afsluttende kampe spilles i Holland fra 14. til 18. juni. Ud over værtsnationen og Kroatien kæmper Spanien og Italien om trofæet.

